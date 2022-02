Comment parler de sexualité avec son médecin traitant ?

Comment en parler à son médecin généraliste ?

Le plus simplement possible. Si on est trop gêné d’en parler à son médecin, on peut simplement lui expliquer : "Je suis un peu gêné de vous en parler." On peut également lui écrire avant la consultation, afin de ne pas ajouter de difficultés sur le moment même. Le médecin vous écoutera de manière bienveillante et sans jugement. En matière de sexualité, il n’y a pas de norme de fréquence, de performance, de longueur. Il n’y a dysfonction que lorsqu’il n’y a pas de satisfaction !