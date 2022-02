Comment parler de la guerre à vos enfants ?

Parlez de votre propre vécu

Car, que vos enfants s’adressent à vous ou non, il faut garder en tête également que ce sont en revanche de véritables "éponges" émotionnelles. Très jeunes, ils sont en effet sensibles à leur environnement et " absorbent " les émotions, pour le meilleur mais aussi pour le pire. "Au-delà de ce magma d’informations, que les petits comprennent plus ou moins, c’est surtout l’état psychique de leurs parents qui les préoccupe. La communication des émotions, et encore plus celles qui sont tues, c’est extrêmement important. L’enfant a besoin de son parent, et il a besoin de le maintenir en bonne santé, si je peux dire ça de manière aussi banale. Mais voilà, tous les enfants n’iront pas sonder leurs parents d’eux-mêmes, de peur de les mettre mal à l’aise" révèle notre experte. Parent, un conseil : parler de votre propre vécu et de ce que vous ressentez.

Mais alors, sur quel ton le faire ? Question délicate, d’autant qu’il n’est pas toujours aisé de rester réaliste sans se montrer alarmiste. Une chose est sûre : le discours doit être rassurant. Les sentiments comme la peur et la colère sont acceptables et humains. "Quand on voit un enfant relativement jeune et préoccupé, on peut lui dire qu’il ne va pas nous arriver des malheurs à nous, mais qu’on peut être tristes, un peu inquiets, se demander comment les choses vont se passer même si on sait que nous ne serons pas attaqués, ça, c’est quand même important à dire" insiste la psychologue Monique Meyfroet.

Les bons VS les méchants ?

Reste qu’au-delà de la communication de ses émotions, il faut trouver un ressort narratif compréhensible et nuancé de la situation. Sans nécessairement en attendre une réponse précise, complète et encyclopédique, les enfants veulent avant tout connaître le positionnement de l’adulte. Exercice d’équilibriste, surtout dans les cas de guerre, où l’enfant aura tendance à la résumer en une dispute entre bons et méchants. Mais pour notre interlocutrice, "il est important de dire qu’il y a des gens qui ont des conceptions, des gens qui ont des idées, et qui ne vont pas avec les autres et on le sait bien : on le vit tout le temps dans la cour de récréation, par exemple quand un copain a volé votre collation. Moi je ne crois pas qu’il faille édulcorer", pointe la psychologue.

Pour les jeunes ados, c’est encore différent : avec eux, il est permis d’avoir une discussion sérieuse, voire leur proposer de regarder des contenus qui décodent les enjeux, expliqués à leur niveau. (Voir ci-dessous la vidéo explicative des Niouzz, par exemple)