Comment parle-t-on de faits divers à la RTBF ?

Xavier Mouligneau était l’éditeur du JT ce jour-là. C’est donc lui qui avait la responsabilité de diffuser ou non ces images. Il est revenu longuement sur ce choix dans “Les décodeurs” au micro de Marie Vancutsem.

Il explique notamment que le choix de diffuser les images a fait l’objet d’un débat au sein de la rédaction. Le choix a été fait de ne diffuser les images qu’une seule fois dans le sujet, de prévenir le téléspectateur sur la violence des images via un commentaire du présentateur Laurent Mathieu. De plus, et dans le but d’éviter un traitement sensationnaliste, le choix a été fait de ne diffuser qu’un seul reportage sur ce sujet et de ne pas le placer en ouverture du journal télévisé.

“Je peux comprendre que ça peut occasionner une forme de stress par rapport à des gens qui prennent le métro ou dont des proches et des enfants prennent le métro”, explique Xavier Mouligneau. Mais selon lui, “il faut à un moment prendre ses responsabilités. Cela fait partie de la réalité de l’information. On n’est pas dans un monde de bisounours où la moindre image choquante, il faudrait la gommer ou l’éclipser. On ne pourrait plus parler de conflit armé, d’attentats. Il faudrait tellement encadrer les images qu’elles perdraient leur force”. Ceci dit, il explique aussi qu’il faut le faire uniquement si l’image est une information nécessaire et en l’encadrant de toute une série de précautions qui sont nécessaires pour ne pas choquer inutilement le téléspectateur.