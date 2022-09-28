Як укласти договір на воду в будинку | Comment ouvrir un compteur d'eau ?

Якщо ви щойно знайшли житло, та підписали договір з власником, ви повинні укласти договір для постачання газу та електроенергії, а також для води. Якщо ви не сплачуєте фіксовану суму щомісяця, яка передбачена у вашому договорі оренди.

Vivaqua є основним постачальником води в Бельгії. Компанія постачає воду муніципалітетам (об’єднаним у міжмуніципальні компанії) і відповідає за експлуатацію водопровідної мережі.

Якщо ви приїжджаєте в новий або порожній будинок, можливо, вам відключили воду і зупинився лічильник. У цьому випадку вам доведеться викликати техніка залежно від регіону, де ви проживаєте. (див. список нижче)

Якщо ви приїхали у житло, яке вже було зайняте, ви можете заповнити форму обліку, зазначивши індекс споживання, вказаний під час вашого прибуття.

Кожного кварталу ви отримуєте рахунок-фактуру з фіксованою сумою відповідно до вашого споживання. Раз на рік ви отримаєте остаточний рахунок. Або у вас буде надлишок до оплати, або ви отримаєте відшкодування.

Більше інформації :

Для Брюсселя: між комунальне водорозподільне підприємство Брюсселя (HydroBru)

Boulevard de l'Imperatrice 17.19-1000 БРЮССЕЛЬ

02 518 88 97

Факс 02 518 83 05

ibde@ibde.be

www.ibde.be

Для Валлонського Брабанту: IECBW

Rue Emile François, 27 - 1474 genappe (Ways)

067 280 111

Факс 067 280 196

info@iecbw.be

www.iecbw.be

Для фламандського Брабанту: IWVB 078 35 35 09 www.water-link.be

Для Валлонії: SWDE www.swde.be