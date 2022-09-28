Як укласти договір на воду в будинку | Comment ouvrir un compteur d'eau ?

Якщо ви щойно знайшли житло, та підписали договір з власником, ви повинні укласти договір для постачання газу та електроенергії, а також для води. Якщо ви не сплачуєте фіксовану суму щомісяця, яка передбачена у вашому договорі оренди.
Vivaqua є основним постачальником води в Бельгії. Компанія постачає воду муніципалітетам (об’єднаним у міжмуніципальні компанії) і відповідає за експлуатацію водопровідної мережі.
Якщо ви приїжджаєте в новий або порожній будинок, можливо, вам відключили воду і зупинився лічильник. У цьому випадку вам доведеться викликати техніка залежно від регіону, де ви проживаєте. (див. список нижче)
Якщо ви приїхали у житло, яке вже було зайняте, ви можете заповнити форму обліку, зазначивши індекс споживання, вказаний під час вашого прибуття.
Кожного кварталу ви отримуєте рахунок-фактуру з фіксованою сумою відповідно до вашого споживання. Раз на рік ви отримаєте остаточний рахунок. Або у вас буде надлишок до оплати, або ви отримаєте відшкодування.
Більше інформації :
Для Брюсселя: між комунальне водорозподільне підприємство Брюсселя (HydroBru)
Boulevard de l'Imperatrice 17.19-1000 БРЮССЕЛЬ
02 518 88 97
Факс 02 518 83 05
Для Валлонського Брабанту: IECBW
Rue Emile François, 27 - 1474 genappe (Ways)
067 280 111
Факс 067 280 196
Для фламандського Брабанту: IWVB 078 35 35 09 www.water-link.be
Для Валлонії: SWDE www.swde.be