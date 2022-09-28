RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Як укласти договір на воду в будинку | Comment ouvrir un compteur d'eau ?

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Anne-Françoise Moens

Якщо ви щойно знайшли житло, та підписали договір з власником, ви повинні укласти договір для постачання газу та електроенергії, а також для води. Якщо ви не сплачуєте фіксовану суму щомісяця, яка передбачена у вашому договорі оренди.

Vivaqua є основним постачальником води в Бельгії. Компанія постачає воду муніципалітетам (об’єднаним у міжмуніципальні компанії) і відповідає за експлуатацію водопровідної мережі.

Якщо ви приїжджаєте в новий або порожній будинок, можливо, вам відключили воду і зупинився лічильник. У цьому випадку вам доведеться викликати техніка залежно від регіону, де ви проживаєте. (див. список нижче)

Якщо ви приїхали у житло, яке вже було зайняте, ви можете заповнити форму обліку, зазначивши індекс споживання, вказаний під час вашого прибуття.

Кожного кварталу ви отримуєте рахунок-фактуру з фіксованою сумою відповідно до вашого споживання. Раз на рік ви отримаєте остаточний рахунок. Або у вас буде надлишок до оплати, або ви отримаєте відшкодування.

Більше інформації :

Для Брюсселя: між комунальне водорозподільне підприємство Брюсселя (HydroBru)

Boulevard de l'Imperatrice 17.19-1000 БРЮССЕЛЬ

02 518 88 97

Факс 02 518 83 05

ibde@ibde.be

www.ibde.be

Для Валлонського Брабанту: IECBW

Rue Emile François, 27 - 1474 genappe (Ways)

067 280 111

Факс 067 280 196

info@iecbw.be

www.iecbw.be

Для фламандського Брабанту: IWVB 078 35 35 09 www.water-link.be

Для Валлонії: SWDE www.swde.be

 

Comment ouvrir un compteur d'eau ?

Si vous venez de trouver un logement, que vous avez signer un contrat avec le propriétaire, vous devez vous raccorder au gaz et l’électricité mais aussi à l’eau. Sauf si vous payer un montant fixe tous les mois qui est prévu dans votre bail.

Vivaqua est le principal fournisseur d’eau en Belgique. L’entreprise fournit l’eau aux communes (rassemblées en Intercommunales) et est en charge du fonctionnement du réseau de distribution d’eau.

Si vous emménagez dans une l’habitation neuve ou vide, l’eau a peut-être ait été coupée et le compteur arrêté. Dans ce cas, il faudra appeler un technicien selon la Région où vous habitez. (voir liste ci-dessous)

Si vous arrivez dans un logement qui était déjà occupé, vous pouvez remplir le formulaire de passation de compteurs en relevant l’index de consommation indiqué à votre arrivée.

Chaque trimestre, vous recevez une facture avec un montant fixe selon votre consommation. Une fois par an, vous recevrez la facture définitive. Soit vous aurez un surplus à payer, soit vous recevrez un remboursement.

Plus d’informations :

Pour Bruxelles : Intercommunale Bruxelloise de Distribution d’Eau (HydroBru)

Boulevard de l’Impératrice 17,19-1000 BRUXELLES
02 518 88 97
Fax 02 518 83 05
ibde@ibde.be
www.ibde.be

Pour le Brabant wallon : IECBW

Rue Emile François, 27 - 1474 genappe (Ways)
067 280 111
Fax 067 280 196
info@iecbw.be
www.iecbw.be

Pour le Brabant flamand : IWVB 078 35 35 09 www.water-link.be

Pour la Wallonie : SWDE www.swde.be

Articles recommandés pour vous