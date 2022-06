Comment organiser l’étape binchoise du Tour de France avec Kikilo d’orange !

Le 1er juillet prochain, le Tour de France prendra son départ depuis la ville de Copenhague, au Danemark. Cette année, la 6e étape démarrera de Binche. Comment se prépare cette étape belge ? Pour répondre à cette question, l’organisateur local, Kikilo d’orange, était l’invité du Grand Cactus

Kikilo d’orange est un peu dépassé par cette mission d’organiser l’étape binchoise du Tour de France 2022. Il le dit tout de go en arrivant en plateau : "J’ai un boulot de dingue, un boulot de dingue"

Du coup, pour gagner du temps, il a mis son vélo dans le coffre de sa voiture, et a fait le repérage du tracé… En voiture ! Pas de chance pour lui, il a noyé son moteur. Visiblement, le tracé passe par les Lacs de l’Eau d’Heure…

En ce qui concerne le départ, l’organisateur compte faire partir les coureurs un à un, à chaque feu… Orange ! Et oui, nous sommes à Binche. Et pour l’animation, Kikilo d’orange a fait appel à une majorette, approximativement douée, et seule dans son cortège !

Bref, ce n’est pas gagné !