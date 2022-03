Comment organiser efficacement son dressing pour le printemps ? Suivez la méthode KonMari

Last but not least, l'étape cruciale du rangement. Marie Kondo apporte de nombreux conseils :

Il faut logiquement ranger tout dans une penderie par catégorie et/ou par couleur . Elle doit être fermée pour éviter l'amas de poussières sur les vêtements et la décoloration due aux rayons du soleil.

On dispose les pièces sombres, lourdes et longues à gauche du dressing et les habits plus clairs à droite. "Cela favorisera une impression de zen car le regard sera spontanément attiré par le côté droit" explique Valérie Kinzounza .

. On manque d'espace ? On range alors les vêtements sur des planches d'étagères en respectant la hauteur d'une main pour chaque pile.