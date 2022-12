Comment optimaliser son alimentation pendant les fêtes, et éviter la prise de poids ?

Notre processus alimentaire est géré par les signaux alimentaires de faim et de satiété. Soit on n’a pas assez de carburant et donc on mange, soit on a du carburant et par conséquent, on n’a pas besoin de manger. Si on mange trop, alors la masse maigre a un processus de stockage appelé "les réserves de survie" ; cela remonte à la préhistoire. On a chacun ces réserves tampons au niveau des cuisses et du ventre. Et donc si on mange trop, les réserves se stockent pour le moment où on en aura besoin (faim ou autre raison). Comme l’explique Cathy Assenheim, quand on stresse, le corps considère qu’il y a un danger potentiel ; le cerveau active alors notre mécanisme de stockage et va donc augmenter le stockage des graisses.

Pour limiter son stress, il faut prendre du magnésium et soigner son sommeil, ce qui permet de mieux contrôler toutes les petites choses préoccupantes durant la journée. Il convient également d’essayer de prendre soin de soi.