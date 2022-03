Comment ont été réalisées les cascades de la série "Pandore" ?

Alors que la diffusion de Pandore s'est terminée dimanche soir sur La Une, revenons sur la réalisation des cascades dans cette vidéo making-of. Attention, spoilers importants si vous n'avez pas encore vu les derniers épisodes. Pour rappel, toute la série reste disponible en intégralité sur Auvio !

Pour concevoir les cascades de la série, les créatrices Anne Coesens, Vania Leturcq et Savina Dellicour ont fait appel à Emilie Guillaume, chorégraphe cascades. Quelques scènes de violence nécessitaient en effet de créer toute une chorégraphie de mouvements, comme lors de la scène de la prison dans l'épisode 2. Savina Dellicour raconte :

On avait trois scènes de cascades et on a travaillé avec Emilie Guillaume qui était très chouette, pleine d'énergie, d'enthousiasme. (...) J'étais très excitée d'aborder le côté artisanal de la réalisation, c'est-à-dire "comment est-ce qu'on fait semblant ? comment est-ce qu'on triche ?"