Comment offrir une (plus) longue vie à vos collants ?

Vous venez tout juste d'acheter cette nouvelle paire de collants qui vous faisait envie et n'attendez plus qu'une chose : la porter. La patience étant mère de toutes les vertus, il serait préférable de lui faire faire un détour par le frigo, voire le surgélateur.

L'idée peut sembler farfelue, et pourtant… Le froid permettrait de rendre la fibre et la maille plus solides et donc de rendre votre paire de collants plus résistante. Cela ne veut pas dire qu'elle pourra résister à tous les obstacles du quotidien mais qu'elle sera bien moins sensible au moindre accroc.