Comment offrir un parfum pour femme sans se tromper ?

Savas Varnavas, expert en parfums, est venu donner à l’équipe du 8/9 ses conseils pour offrir un parfum à une femme sans se tromper.

Notre parfum varie selon nos humeurs mais aussi selon nos émotions. On se parfumera différemment à chaque période de notre vie et selon nos âges. Un parfum dévoile notre caractère, notre personnalité et nos émotions. C’est pourquoi, il est important de faire le bon choix quand il s’agit d’offrir un parfum à un être cher.

Femme plutôt discrète/réservée

Elle appréciera plus facilement de porter une eau de toilette (tenue plus légère) de la famille des hespéridés, un léger floral ou un discret boisé.

Femme affirmée, très énergique

Une eau de parfum, à la tenue plus prononcée et qui laissera un sillage lors de votre passage, de la famille des chyprés, des orientaux et des aromatiques lui conviendra mieux.

Femme amatrice d’aventure et de sensations

Les parfums boisés embelliront sa personnalité d’aventurière.

Femme naturelle, spontanée et légère

Optez pour des notes fruitées, épicées ou florales.

Femme particulièrement intelligente et cérébrale

Faites remuer ses méninges en choisissant un parfum qui sort de l’ordinaire, une essence inhabituelle, étrange, mais envoûtante.

Femme mystérieuse

Elle appréciera particulièrement les saveurs poudrées et vanillées.

Femme rigolote

Optez pour une fragrance gaie, gourmande et enjouée, afin de faire ressortir sa joie de vivre.