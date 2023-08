Comment occuper les enfants à l'intérieur lorsqu'il pleut ?

Ce qui fonctionne très bien, et qui permet de rassembler la famille autour d’une même activité, c’est la cuisine ! Prévoyez des recettes simples, avec des ingrédients que vos enfants aiment… S’il fait beau, invitez-les à organiser un pique-nique à l’extérieur pour déguster leur réalisation et s’il pleut, vous faites la même chose. Une nappe étendue dans le salon, quelques assiettes en plastique réutilisable et des serviettes à pois et vos enfants seront transporté dans un autre monde.