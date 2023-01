Comment obtenir un parfum original sans se ruiner ?

Savas Varnavas, expert en parfums, est venu donner à l’équipe du 8/9 ses conseils pour obtenir un parfum original sans se ruiner.

Le layering (superposition) est une technique qui vient du Moyen-Orient où les hommes et les femmes ont l’habitude de marier plusieurs parfums. Un geste habituel au quotidien qui consiste à " Mixer et Matcher " plusieurs parfums que vous avez chez vous afin de créer un parfum unique, orignal en 5 minutes et surtout sans vous ruiner. Mais attention, il y a certaines règles à respecter :

Ne pas en abuser et surdoser. Les eaux de toilettes avec les eaux de toilettes et les eaux de parfums avec les eaux de parfums. Ainsi, il est préférable de choisir au maximum 2 parfums.

Ne jamais mixer deux parfums à la forte d’identité olfactive. Par exemple, Angel de Mugler avec La Vie est Belle de Lancôme, vous risquez de créer une cacophonie et de perdre l’harmonie.

Voici quelques idées de combinaisons :

Un parfum fruité mixé avec un parfum floral.

Un parfum vanillé mixé avec un parfum épicé.

Alléger votre parfum intense avec une eau de Cologne très fraîche.

Appliquer d’abord le parfum le plus fort et puis le parfum le plus léger. À vous de jouer !