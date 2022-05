Comment observer la Lune de Sang et l’éclipse lunaire totale qui auront lieu cette nuit ?

L’éclipse dite totale devrait durer environ 75 minutes et c’est à ce moment-là que la Lune prendra une teinte rouge ou orange car les rayons du Soleil passent encore autour de la Terre et atteignent de manière non directe la Lune, un peu à la manière d’un coucher de soleil sur la Lune. On ne sait pas encore si la Lune sera rouge ou orange car la couleur exacte dépendra du contenu de l’atmosphère terrestre à ce moment-là.

Cette année, l’éclipse aura lieu entre 3h30 et 5h30 du matin dans nos régions, il faudra donc vous lever très tôt (ou très tard, c’est selon) pour pouvoir assister à ce beau spectacle. Si c’est uniquement la Lune de Sang qui vous intéresse, elle aura donc lieu vers 5h-5h30 du matin.