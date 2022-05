Comment observer la Lune de Sang et l’éclipse lunaire totale qui auront lieu ce week-end ?

Que faut-il savoir pour observer au mieux la Lune de Sang et l’éclipse lunaire de ce dimanche ?

Ce 15 mai sera le moment de deux évènements célestes impressionnants : une Lune de Sang et une éclipse lunaire totale.

La Lune de Sang est le nom donné à un phénomène rare aussi appelé "Lune de sang" ou "Lune cuivrée. Les deux phénomènes sont intrinsèquement liés et il n’y aurait pas de lune de sang sans une éclipse totale. On vous explique.

La Lune tourne autour de la Terre qui tourne elle-même autour du Soleil et il arrive parfois que les trois soit alignés, la Terra faisant alors de l’ombre à la lune et les rayons du Soleil n’atteignent plus notre satellite naturel. Pendant l’éclipse, l’ombre de la Terre tombera progressivement sur la Lune jusqu’à ce qu’elle soit complètement dans l’ombre de la Terre.