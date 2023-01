Comment observer la comète qui n’a pas été vue depuis 50.000 ans ce 1er février ?

Une comète que l’on n’a pas vue depuis que les Hommes de Néandertal peuplaient nos contrées va bientôt repasser près de la Terre. Voici tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir l'observer la nuit du 1er février.

La comète C/2022 E3 (ZTF) ne passe par la Terre que tous les 50.000 ans, soyez prêts ! Elle pourra être visible dans le ciel aux Pays-Bas et même en Belgique le 1er février 2023, environ un an après la découverte de son existence. En effet, selon Sky at Night Magazine, les astronomes ont repéré pour la première fois l’aura verte brillante de la comète et sa queue de poussière jaunâtre en mars 2022.

La Nasa a publié une annonce sur son blog pour avertir que la comète devrait déjà être visible à partir du 12 janvier dans l'hémisphère Nord : "Les comètes sont notoirement imprévisibles, mais si celle-ci continue sa tendance actuelle en matière de luminosité, elle sera facile à repérer avec des jumelles, et il est tout simplement possible qu'elle devienne visible à l'œil nu sous un ciel sombre."

Si elle ne sera pas aussi spectaculaire que Neowise qui avait offert un spectacle magnifique à tous les astronomes amateurs en 2020, la comète pourra être visible à l’œil nu puisqu'elle sera à "seulement" 42 millions de kilomètres.

Pour avoir de meilleures chances de la voir, vous pouvez vous munir de jumelles ou d’un télescope, et il faudra vous éloignez de la pollution lumineuse des villes et autoroutes. Pour la trouver, il faudra regarder entre la Petite et la Grande Ourse, n'hésitez pas à prendre une carte du ciel avec vous pour ne pas la rater.