Comment notre système solaire est-il protégé du chaos pour encore cinq milliards d'années ?

Une équipe de l’Institut de Mécanique céleste et de Calcul des Ephémérides de l’Observatoire de Paris-PSL s’est attachée à calculer l’évolution à très long terme des trajectoires des planètes et la durée moyenne d’installation du chaos. Leurs travaux ont été publiés dans Physical Review X le 3 mai dernier.

Le troisième auteur de l’article, l’astronome Jacques Laskar, a déjà beaucoup travaillé sur ces problèmes chaotiques et sur la détermination du temps nécessaire pour arriver à une déviation importante, qu’on appelle 'le temps de Lyapunov'. En 1989, il avait calculé que le temps de Lyapunov pour la Terre était de quelques millions d’années, ce qui était étonnamment très court, comparé à ses 4,5 milliards d’années de vie.

Un nouveau calcul systématique a donc été effectué plus récemment, en choisissant cette fois d’observer ce qu’il se passe si on tient compte, non seulement de la Terre, mais de toutes les planètes dites intérieures, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Les grosses planètes sont, quant à elles, très stables et ne devraient connaître l’instabilité que dans des milliards d’années.

En utilisant un mélange complexe entre le calcul numérique et une technique de calcul symbolique, les chercheurs ont appliqué la théorie de Newton sur les quatre planètes intérieures et ont pu montrer que la situation est certes fortement chaotique, mais qu’un chaos significatif ne se produira pas avant quelques milliards d’années. Bien au-delà de l’existence même de notre système solaire, qui devrait disparaître dans 5 milliards d’années environ, lorsque le Soleil aura épuisé tout son combustible. Ils expliquent cette stabilité en termes de quasi‑symétries et de quantités quasi‑conservées.

► Retrouvez la chronique complète de Pasquale Nardone dans la vidéo ci-dessus.