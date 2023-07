Comment notre steak-frites-salade contribue lourdement au réchauffement climatique

Passons les ingrédients de notre plat national au crible, grâce au logiciel d’empreinte carbone développé par la société Youmeal (une start-up de l’UCL qui commercialise cette information auprès des professionnels du secteur alimentaire).

La laitue ? "C’est un légume à feuilles ", explique Sophie Flagothier, CEO de Youmeal, "qui pousse rapidement et ne nécessite pas beaucoup d’interventions de la part du cultivateur : peu d’intrants, peu de passages d’outils mécaniques… Son bilan carbone est très bon : 0,006 g de CO2 pour 50 grammes dans l’assiette."

Les tomates ? Le consommateur peut avoir l’embarras du choix entre des tomates qui ont poussé au soleil d’Italie ou d’Espagne transportées par camion, des tomates belges cultivées en serres ou des tomates de pleine terre et de saison d’un petit producteur local. "Selon les modes de production et l’origine, la quantité de CO2 peut varier de 13 g à 700 g par kilo de tomates. La fourchette paraît large. Mais ce n’est pas cet aliment qui pèse dans le bilan carbone d’un plat. Cela dit, pour l’environnement, pour la santé, pour le goût et pour soutenir nos petits producteurs, la tomate de pleine terre, de saison, de chez nous, c’est le maître achat."

Les frites peut-être ? La production de carbone est deux fois plus importante que pour des pommes de terre cuites à l’eau à cause de l’huile utilisée pour la cuisson. Mais cela reste négligeable : 1,6 kg de CO2 par kilo de frites, 0,25 kg pour une portion de 150 grammes. Ici aussi, tant qu’à faire, autant utiliser des patates made in Belgium. Et si on évite les pesticides grâce à des produits bios, la planète s’en portera d’autant mieux.

Reste le roi de l’assiette : le steak…