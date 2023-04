Comment Newport Beach a transformé les séries pour ados

20 ans plus tard, la série américaine reste un phénomène culturel et un marqueur générationnel. Retour sur les éléments qui ont fait son succès.

Outer Banks, Euphoria, Riverdale, Ginny et Georgia… Les séries destinées aux adolescents continuent de séduire et de se multiplier aujourd’hui. Mais avant tout ça, on retrouve notamment Newport Beach, série culte des années 2000 et pionnière dans la manière de traiter les problématiques liées au passage à l’âge adulte. Avec seulement quatre saisons et 92 épisodes, elle a marqué toute une génération qui s’est passionnée pour les histoires de Summer, Marissa, Seth et Ryan le long de la côte Californienne. 20 ans plus tard, elle reste une référence en matière de pop culture. On décrypte le phénomène en quelques points.