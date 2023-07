Comment nettoyer rapidement ses birkenstocks en 3 étapes pour les garder plus longtemps ?

Qui dit été dit sandale, et parmi les sandales les plus célèbres il y a les birkenstocks. Dans le 6/8, Jessica Riga nous donne quelques astuces pour les entretenir et les garder plus longtemps.

C’est en 1963 qu’est sortie la première birkenstock. Elle coûtait 14 dollars à l’époque, ce qui vaut à peu près 130 euros d’aujourd’hui. Cinquante ans plus tard ces sandales continuent à être portées, et début 2023, le modèle "Boston" est arrivé en rupture de stock.

Aujourd’hui la marque appartient au géant LVMH, qui a encore fait grimper le prix de certaines birkenstocks, notamment un modèle à 960 euros dans une collaboration avec Dior. Pour notre portefeuille, il est donc préférable de les faire durer. Ça passe par un nettoyage en trois étapes.

C’est une journaliste du New-York Times, Sarah Gannett qui a mis au point cette technique, qui prend environ 20 à 25 minutes. Pour cela il vous faut du papier de verre (finition de 180), un tournevis pour aller frotter les saletés dans les coins, une brosse pour les cuirs de daim, et suivre le processus suivant :

Frotter délicatement la semelle intérieure avec le papier de verre pour poncer la crasse. Utiliser le tournevis pour aller dans les recoins les moins accessibles. Brosser pour débarrasser de la poussière. Si des odeurs persistent, on peut frotter avec un chiffon imbibé d’alcool ou de jus de citron dilué avec de l’eau.

Il est préférable d’utiliser cette méthode de nettoyage sec que de frotter avec du bicarbonate de soude et de l’eau, qui rendront la birkenstock plus rêche et moins confortable. Moins la sandale est exposée à l’eau, plus vous avez de chance de la conserver et d’éviter les cloches.

Si elles ont été mouillées, on évitera aussi au maximum de les mettre au soleil directement, ce qui risquerait de fragiliser le daim.