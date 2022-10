Comment nettoyer les ports de votre smartphone ?

Au fil des mois, les ports de votre smartphone peuvent s’encrasser, et notamment impacter sa recharge. Voici quelques conseils pour en prendre soin sans rien abîmer.

Les gestes à éviter

Qu’il s’agisse des haut-parleurs, du micro ou du port de recharge, évitez à tout pris de les nettoyer avec du liquide, quel qu’il soit. Bien que de nombreux smartphones sont désormais waterproof, ce n’est jamais une bonne idée et cela pourrait endommager les ports. De plus, le liquide pourrait se mélanger avec les saletés qui s’y logent et créer encore plus de problèmes.

Évitez également de nettoyer votre téléphone quand celui-ci est allumé. De nombreuses marques recommandent d’éteindre l’appareil et de retirer tous les câbles, accessoires et systèmes de recharge sans fil.

Enfin, évitez les objets en métal. En appuyant trop fort, vous risquez de griffer l’intérieur de votre téléphone. Les cure-dents sont également à éviter, car ils pourraient se briser et rester coincés à leur tour.