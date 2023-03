Comment négocier son salaire ?

Dans l’épisode 4 du podcast "Du beurre dans les épinards", Stéphanie Demoulin, experte en négociation et en gestion de conflit, donne ses meilleurs conseils pour négocier son salaire.

Tout d’abord, une négociation de salaire ne s’improvise pas ; on ne s’y rend pas les mains dans les poches. Au préalable, mieux vaut se renseigner sur les barèmes, sur ce que l’on vaut et ce que l’on est en droit de demander. Mieux vaut également savoir précisément ce que l’on souhaite avant d’entrer dans le bureau. Ensuite, il est important de ne pas négocier uniquement son salaire (chiffré) mais aussi tout le package salarial : les tickets repas, l’aménagement de son horaire, la possibilité de télétravailler… font partie de ce package et sont autant de points à aborder pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Et pour que tout le monde puisse s’entendre, il s’agit d’établir une atmosphère propice à la discussion. L’idée n’est pas de venir taper du point sur la table. La meilleure attitude, c’est l’assertivité, à ne pas confondre avec l’agressivité qui serait totalement contre productive. L’idée, c’est d’être sûr·e de soi tout en restant ouvert·e à la discussion afin d’établir une conversation sereine. Stéphanie conseille aussi de donner un prix fixe et pas une fourchette de prix et de toujours mettre la barre plus haut que nos espérances afin d’avoir une marge de manœuvre.

Un dernier point que Stéphanie aborde est particulièrement intéressant et porte sur la question du genre dans la négociation. Le patriarcat tire aussi les ficelles dans ce domaine… Stéphanie mentionne ce phénomène dans son livre “La Psychologie de la Négociation” et si ce sujet t’intéresse, elle a rédigé plusieurs ouvrages et articles sur la thématique.