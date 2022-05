Comment ne plus se faire pirater ses appareils Bluetooth ?

La règle d'or est de systématiquement désactiver le Bluetooth sur ses appareils connectés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. C'est non seulement une question de sécurité mais également d'autonomie car le Bluetooth consomme énormément d'énergie. Tant qu'un appareil est activé, il peut être vulnérable, au mieux détecté et au pire piraté par n'importe qui, y compris la nuit. C'est encore plus vrai dans les espaces publics.