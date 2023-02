"Comment ne pas te louer ?" La chanson d’un prêtre belge qui cartonne sur les réseaux

Comment ne pas te louer ? C’est le titre d’une chanson devenue virale sur les réseaux sociaux et qui cumule plusieurs millions de vues. Derrière cette composition enregistrée en 2005 : un prêtre belge d’origine camerounaise.

Aurélien Saniko a officié pendant plus de 15 ans à Molenbeek. Il fait aujourd’hui partie de la Communauté des Pères Spiritains de Gentinnes. Ce missionnaire évoque le miracle pour le succès inattendu de cette chanson écrite en 1985. Aurélien Saniko a 15 ans. Il vient de guérir d’une maladie après deux années difficiles et cherche à remercier le Seigneur.

"Comment ne pas te louer ?" commence à faire le tour des chorales au Cameroun et en Afrique. Puis en 2005, un an après son arrivée en Belgique, il l’enregistre sur CD et tourne un clip. Un clip qu’il met en ligne sur YouTube quatre ans plus tard. Depuis quelques semaines, la vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. La chanson est reprise par des influenceurs, remixée par des DJ et même diffusée en boîte de nuit. Une aubaine pour ce prêtre dont la mission est d’évangéliser.

Aurélien Saniko prépare aujourd’hui un troisième album et rêve de tournée mondiale.