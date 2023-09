Comment ne pas se faire berner par de fausses applications mobiles ?

La première règle d'or, c'est de toujours télécharger ses applications mobiles depuis une boutique officielle, idéalement l'App Store lorsque vous disposez d'un iPhone et Google Play pour les terminaux sous Android. Evitez surtout de cliquer depuis un lien quelconque sur le web. Rendez-vous donc systématiquement sur le store dédié de votre système d’exploitation et recherchez-y l'application de votre choix.

Pour reconnaître une vraie application de son imitation, il faut déjà penser à regarder systématiquement le nom de son éditeur. Souvenez-vous qu'il s'agit de Meta pour WhatsApp, de la fondation Signal pour la messagerie du même nom et d'OpenAi pour ChatGPT. Ensuite, gare au nom et au logo. Car outre le nom de l'éditeur, celui de l'application et la forme du logo peuvent également vous faire douter, alors vérifiez bien qu'il s'agit des bons. Enfin, n'hésitez pas non plus à lire les avis laissés par les utilisateurs, surtout les plus récents.

Heureusement, la plupart de ces applications pirates sont rapidement retirées de l'App Store et de Google Play dès qu'elle sont signalées comme malveillantes. Mieux vaut donc attendre un peu en cas de doute...