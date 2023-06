Comment naît une idée ? Les scientifiques sont-ils des humains comme les autres ? Entretien avec Nicolas Martin

L’idée qui émerge, un concept que Nicolas Martin a abordé avec ses interlocuteurs. Est-ce que c’est spontané façon 'pop-corn' ou bien au contraire, au terme d’une méthodologie ferme, carrée ?

"Il y a cette question que je pose à chacune et chacun d’entre eux du 'eurêka', la fameuse idée géniale qui jaillit. L’eurêka, il existe, mais il n’est pas magique. Le 'eurêka', il vient après avoir travaillé, après avoir lu. Et c’est vraiment quelque chose qui revient au cours de ces entretiens : c’est le désir, la volonté de connaître, d’avoir vraiment un socle de lecture très important. Carlo Rovelli, un physicien théoricien passionnant, un peu philosophe des sciences, dit : 'il faut explorer le mur de la connaissance'. Et puis à un moment donné, à force de le connaître très bien, on va trouver la petite anfractuosité dans laquelle on va pouvoir glisser un doigt. Et d’un seul coup, on va repousser un peu. Et on va apporter un centimètre de plus de connaissance. Mais pour ça, il faut d’abord avoir effectivement une grosse connaissance de la littérature et de ce qui se fait dans sa discipline.

S’il n’y a pas de profs qui, à un moment donné, voient un potentiel dans un élève, lui tend la main, lui ouvre une porte et bien derrière, il n’y a pas de grands scientifiques.

Y a-t-il des points communs, un fil rouge entre toutes ces personnalités ? La curiosité peut être ?

Bien sûr, il y a la curiosité. D’une part, il y a - Alain Aspect disait ça aussi —, qu’il faut être un peu obsessionnel. En fait, quand on est sur une idée, il faut la travailler. Parfois ce sont des gens qui ne dorment pas bien. Mais il y a un point commun qui, moi, me semble très, très important de rappeler, c’est que souvent à l’origine, il y a un enseignant, un prof ou une prof en primaire, au collège, au lycée, parfois même un peu tard à la fac. Mais on sait que l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, sont des milieux aujourd’hui un peu maltraités. S’il n’y a pas de profs qui, à un moment donné, voient un potentiel dans un élève, lui tend la main, lui ouvre une porte et bien derrière, il n’y a pas de grands scientifiques."