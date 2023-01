Comment Mohammed ben Salmane a fait de l’Arabie saoudite le pays qui tire les ficelles

À l’été 2022, la presse a pu découvrir le retour à l’avant-plan international de Mohammed ben Salmane. La France d’Emmanuel Macron ou les États-Unis de Joe Biden ont négocié tour à tour avec le prince héritier saoudien pour juguler la hausse des prix du pétrole sur le marché. Les Occidentaux, en guerre énergétique avec la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine, espèrent que le premier pays exportateur de pétrole ouvre les vannes pour diminuer l’inflation.

Riyad résiste néanmoins à ces pressions et semble même se venger quelque peu de l’affaire Jamal Khashoggi. Depuis l’assassinat de ce journaliste, critique du pouvoir, à l’ambassade d’Arabie saoudite à Istanbul en 2018, Ben Salmane était passé au rang de paria chez les Occidentaux.

"Ce choc n’était pas le premier mais le plus visible grâce aux Turcs puisqu’ils avaient sonorisé le consulat saoudien à Istanbul et donc au fur et à mesure que les Saoudiens niaient leur responsabilité, les Turcs sortaient des éléments" rappelle Pierre Conesa. "C’était quand même un épisode dans lequel il était difficile de nier la responsabilité de l’Arabie saoudite, mais en même temps, ce n’était pas le seul. Jusque-là on était passé sur tous les excès de l’Arabie saoudite et le plus important était évidemment le 11 septembre puisque rappelez-vous qu’il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Or, dans le discours que fait George Bush en janvier 2002, il accuse l’Iran l’Irak et la Corée du Nord. Donc vous voyez la puissance de ce pays qui se sentait préservé de toute accusation, qui pouvait nier, disant que ces terroristes n’avaient rien à voir avec l’Arabie saoudite".

Ce pays a en effet tissé des relations complexes avec l’Occident, bénéficiant pendant longtemps, d’une position toujours favorable. Il recevait la protection des États-Unis et de l’armement français en échange des hydrocarbures. Difficile pour ces derniers de s’en détourner… d’autant qu’ils se retrouvent, malgré eux, mêlés au conflit au Yémen. "C’est le seul pays arabe qui n’a pas fait la guerre à Israël […] Pour la première fois, on se retrouve à avoir des doutes existentiels dans l’exportation d’armements puisque les missiles sont français, les avions sont américains ou britanniques. On est obligé, pays occidentaux, de demander d’arrêter. L’affaire Khashoggi est venue sur cet arrière-fond. Aujourd’hui, alors que la Russie ferme les robinets, l’Arabie saoudite a l’occasion de se venger (en disant) : 'c’est vous qui avez besoin de moi et pas moi qui ai besoin de vous'. On est dans la problématique du maître et de l’esclave : il peut encore tarir le flot énergétique, profiter de la hausse des cours du pétrole et le pays sera encore plus riche qu’il ne l’est aujourd’hui, et en plus avec ce moyen politique de dire : 'quand la Russie fait défaut, vous dépendez de nous'".