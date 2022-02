Comment mieux relever ses défis ?

Toute personne est confrontée à des défis ou des périodes de la vie un peu plus compliquées. Face à de telles situations, Gilles met en avant l’importance de la conviction, ou autrement dit l’état d’esprit.

En effet, il explique que souvent, avant même de faire face à une épreuve concrète, on part déjà avec des idées assez négatives quant à notre capacité à la surmonter…

Or, nos convictions ont une grande influence sur la manière dont nous allons agir car plus on est convaincu d’une chose plus cela aura un effet sur notre comportement.