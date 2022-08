Comment mieux préparer les enfants à la rentrée scolaire ?

N’attendez pas la dernière minute pour acheter les fournitures scolaires. Pas question bien sûr de céder à toutes ses demandes, mais il est important que votre enfant choisisse au moins un article de prédilection, que ce soit le cartable de ses rêves ou la trousse à l’effigie de son héros favori. Il sera accroché à un objet qu’il sera fier de montrer à l’école.

On dit souvent retourner à l’école, oui, mais en forme ! Donc faire tout cela à la rentrée, eh bien non ! Profitez des grandes vacances où on à tous plus de temps et en plus c’est un chouette moment pour l’enfant !

Tout le monde se rassure… Oui, tout le monde car les parents sont souvent plus stressés que leurs enfants et cela forme une sorte de cercle vicieux. Plus vous vous montrerez sereins, plus votre enfant envisagera cette rentrée de manière positive. S’il parle de ses peurs, s’il n’a pas envie d’y retourner, rassurez-le, parlez-lui de tout ce qu’il va faire à l’école comme activités sympas, de ses copains qu’il va retrouver ou des nouveaux qu’il va se faire.

Le 29 juin prochain si vous le pouvez, essayez de l’accompagner, c’est même indispensable ! Evidemment, c’est d’autant plus vrai pour les maternelles et primaires…