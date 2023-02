Comment mieux conscientiser nos ados aux dangers de l’alcool ?

Un problème aigu avec l’alcool ne doit jamais être banalisé, car le devenir du jeune peut être impacté, avec des problèmes psychosociaux ou socioprofessionnels, insiste Thomas Orban.

Les signes d’alerte sont assez intuitifs : le comportement du jeune change, il s’isole, n’est plus en contact avec ses camarades, avec sa famille, il décroche à l’école. Il est important de toujours garder un vrai dialogue avec lui, d’écouter ce qu’il pense et d’essayer de comprendre comment il pense.

La consommation d’alcool peut aussi le symptôme d’autre chose : mal-être, dépression, harcèlement…

On dit souvent que le problème, c’est l’alcool, mais non, le problème c’est la manière dont on consomme l’alcool. Et la fonction de l’alcool. C’est une drogue dure en vente libre chez nous. Donc quelqu’un qui va mal et qui découvre l’effet que ça lui fait, extrêmement apaisant, euphorisant, voire anesthésiant, et c’est en vente libre, et en plus on ne demande pas son âge…