Comment Microsoft n’a pas voulu d’exclusivités Marvel sur sa console

La sortie du livre “The Ultimate History of Video Games Volume 2” est l’occasion d’en apprendre plus sur les coulisses de l’industrie vidéoludique. Parmi les centaines d’anecdotes dont regorge le livre, une a particulièrement plu aux lecteurs. Et elle concerne Microsoft.

Comme le rapporte un membre du forum ResetEra, la firme de Redmond aurait refusé une offre de Marvel Games. Voici ce que raconte Jay Ong, vice-président du département jeux vidéo de Marvel : “J’ai contacté les deux côtés, Xbox et PlayStation, et j'ai dit : "Nous n'avons pas de grosses offres de console avec qui que ce soit en ce moment. Que voudriez-vous faire ?” La stratégie de Microsoft était de se concentrer sur sa propre propriété intellectuelle. Ils ont donc décliné. Je me suis assis avec ces deux cadres de tiers PlayStation, Adam Boyes et John Drake, en août 2014, dans une salle de conférence à Burbank. J'ai dit : "Nous rêvons que cela soit possible, que nous pourrions battre Arkham et avoir au moins un jeu et peut-être plusieurs jeux qui pourraient stimuler l'adoption de votre plate-forme."

Et c’est exactement ce qu’il s’est passé avec l’exclusivité PlayStation 4 que fut l’excellent Spider-Man, développée par Insomniac Games. Le deal entre Marvel et PlayStation s’est d’ailleurs poursuivi avec Spider-Man: Miles Morales sur PlayStation 5, et continuera dans les mois et années à venir avec Spider-Man 2 et Wolverine.

On comprend mieux pourquoi, ces dernières années, Microsoft a souhaité rattraper son retard en achetant de nombreux studios.