Comment meubler sa terrasse à petit prix ?

Dans un autre dépôt-vente à Forest, la décoratrice fait encore une bonne affaire.

"C’est une table bistrot, mais avec du marbre rose. Donc il y a des tons orangés et crème. C’est doux, donc c’est exactement ce qu’il nous fallait et en plus on nous a fait un prix. Et on a même les chaises qui vont avec !" se réjouit-elle.

80 € pour cette table en marbre et ces chaises en bois. La récup, ça permet aussi d’acheter du mobilier en matériaux nobles à petit prix. Un coussin, deux cache-pots et des plantes fleuries complètent le budget respecté. Et en quelques minutes, voilà la petite terrasse terne transformée en un cocon coloré. Reste à voir ce que les principaux intéressés pensent du résultat.