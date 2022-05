Comment Melbourne compte devenir une ville encore plus verte et durable ?

La ville de Melbourne a décidé de créer de nouveaux espaces verts, en plus de protéger ses parcs existants et de multiplier les projets pour réduire les émissions de CO2 dans l'ensemble de la ville. Le but est de devenir une métropole n'émettant quasiment plus de gaz à effet de serre pour réussir sa transition écologique et gagner en confort de vie.