Comment manger sainement quand on est souvent en déplacement et sur la route ?

Malheureusement, il n’y a pas de solution miracle. Mais on va voir ensemble les pièges à éviter et comment on peut s’en sortir le mieux.

Les fast-foods : on passe son chemin !

Il faut même se méfier des salades : "Ce qu’ils appellent salade, ça peut être beaucoup de pâtes, avec un peu de garniture" explique Véronique Liesse. C’est d’ailleurs le choix numéro 1 des plats faciles que l’on peut trouver dans les magasins et/ou stations essence le long de l’autoroute. Ce sont toujours des options quasi exclusivement composées de féculents. Que des pâtes, que de la semoule ou du riz, que du pain, avec une petite garniture qui va être protéinée. Cela reste toutefois un meilleur choix qu’un burger.

Comment peut-on améliorer ce genre de repas ?

Une bonne idée : choisir une source de féculents complets, pas raffinés et ne pas manger l’entièreté. Par exemple : ne manger que la partie basse du sandwich. Favoriser également une garniture protéinée et plutôt maigre, comme du jambon, éventuellement du fromage, mais éviter les garnitures à la mayonnaise. Et compléter ce repas d’une portion de crudités à croquer.

Si on peut anticiper et emporter, c’est toujours mieux

La solution idéale est d’emporter ses crudités, car celles que l’on trouve sont souvent très sèches, pas bios et pas spécialement fraîches. "Si on peut anticiper et emporter, c’est toujours mieux" ajoute Véronique Liesse, "si vous pouvez composer vous-même votre salade, votre plat ou votre sandwich, c’est parfait". Prévoyez alors les proportions idéales d’un repas, à savoir environ 50% de légumes, 25% de féculents, 25% de protéines.