Comment manger sain et pas cher ?

Lorsqu’une personne se trouve en situation de précarité c’est d’abord sur les achats alimentaires que les ménages tentent d’économiser. Or ce n’est plus un secret manger sainement est la base de la santé. Alors comment ne pas se laisser emporter par la malbouffe ?

La liste de courses

En faisant une liste de courses, vous allez remarquer une différence dans vos achats. Cette différence est liée à l’importance de l’environnement, plus vous êtes faibles mentalement, plus vous vous laissez piéger par votre environnement. Vos yeux seront vos ennemis et votre liste de courses votre alliée. En effet, avec une liste de courses bien définit, vous ne vous laisserez plus tenter par les produits dont vous n’avez pas besoin. Cela vous permet de gagner du temps et de contrôler votre budget en planifiant à l’avance combien vous voulez dépenser par semaine.

Manger Bio

On a tendance à laisser tomber le bio pour faire des économies. L’essentiel pour votre santé c’est d’acheter des légumes et des fruits, la cerise sur le gâteau, c’est le bio. Si on veut acheter du bio il est préférable d’acheter en vrac et chez les commerçants locaux. Le bio est moins cher dans les magasins bios et locaux.