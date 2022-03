Comment manger plus de fibres ?

Les fruits et légumes sont à favoriser : 2 ou 3 fruits par jour et des légumes à chaque repas du midi et du soir. A cette consommation, vous pouvez ajouter des fruits secs, des noix à grignoter durant la journée et pensez bien à varier les féculant de vos repas.

Si vous n’y êtes pas habitué, veuillez à y aller doucement pour ne pas choquer votre système digestif car aussi bon elles puissent être pour la santé ; leur consommation peut provoquer des effets indésirables comme des flatulences ou des gaz.

Il est donc de votre ressort de voir ce que votre corps accepte le plus facilement, de bien vous hydrater et aussi de préférence vous diriger vers des plats cuits, sous forme de soupe ou des recettes où les fibres seront trempées au préalable pour les rendre plus digeste. Dans cette catégorie, il est question des pois chiches, haricots, oignons, artichauts…