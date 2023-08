Comment maintenir notre cerveau en bonne santé ?

Tout d'abord, une règle de base à connaître et à mettre en pratique le plus souvent possible : le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas ! Autrement dit, le concept découvert par les chercheurs est que nous avons tout à gagner à faire travailler nos petites cellules, à tout moment et dans toutes les circonstances.

A ce propos, généralement on pense en premier lieu à tout ce qui concerne le sport cérébral. Et effectivement, les activités telles que les mots croisés, les jeux de cartes et autres sont excellentes pour maintenir notre cerveau actif. Mais ce n'est pas tout !

Des études ont démontré de manière significative à quel point la méditation peut entraîner un sérieux coup de boost pour notre cortex. Par ailleurs, les interactions sociales sont également très importantes. En effet, les interactions sociales favorisent de manière cruciale ce que l’on appelle la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones. Des recherches ont permis de montrer que des souris qui vivent en groupe ont une neurogenèse trois à quatre fois plus importante que celles qui vivent seules. C’est donc une différence majeure qui a été mise en lumière !