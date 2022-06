Comment Madrid va remplacer progressivement la voiture par les mobilités douces

La capitale espagnole s’engage dans de grands travaux destinés à en faire une ville plus durable. De nouveaux espaces verts seront développés, les transports communs seront renforcés et la pratique de mobilités douces sera favorisée. Le tout dans des quartiers entièrement réaménagés.

Le programme Madrid Nuevo Norte est un vaste projet de réaménagement de toute une partie de la ville, autour de la gare Chamartin et des quartiers environnants, sur une zone d’environ 2 km², dont 40 hectares d’espaces verts. Deux derniers cabinets d’architectes restent en compétition alors que les travaux devraient débuter en 2023 et pourraient durer au total plus de 20 ans. Il s’agit ni plus ni moins de l’un des plus gros chantiers de rénovation urbaine d’Europe. A noter qu’un grand centre d’affaires pourrait aussi voir le jour dans cet environnement.

Toute la zone concernée va se retrouver bouleversée, le béton laissant peu à peu la place à de la verdure et la voiture à des modes de déplacement plus durables. L’idée ainsi est d’améliorer les infrastructures pour accueillir les cyclistes et d’augmenter l’offre de transports publics.

A travers cette transformation, le but est de pouvoir amener de la fraîcheur en ville, avec des températures qui pourraient baisser de 3 à 4 degrés grâce notamment à l’installation d’une véritable canopée urbaine. En privant d’accès les véhicules polluants, la zone va également permettre de considérablement réduire la pollution et les nuisances sonores. Ce projet est avant tout destiné à améliorer la qualité de vie des habitants de Madrid.

Cette stratégie de durabilité vise à révolutionner la mobilité, dans une ville où près de 80% des déplacements sont toujours effectués en voiture. C’est pourquoi, dans le même temps, la municipalité va commencer à déployer, de 2023 à 2025 une vaste zone à faibles émissions, où ne pourront circuler que les véhicules les moins polluants, qui devraient à terme couvrir quasiment toute la ville.