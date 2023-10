Comment Madame de Montespan s'est-elle imposée comme la seule favorite de Louis XIV ?

À 20 ans, il tombe amoureux de Marie Mancini, la nièce du Cardinal Mazarin. Mais la raison d'État primant sur la passion, il épouse en grande pompe la fille du roi d’Espagne, sa cousine de quelques mois sa cadette, Marie-Thérèse d’Autriche.

Louis XIV remplit son devoir conjugal, mais la personnalité effacée de la jeune reine, formatée à suivre la raison d’État que son père a tracée pour elle, ne séduit pas véritablement le souverain. La jeune femme manque de charme. Elle est indolente et son français ne s’améliore pas. Louis XIV ne découvre pas en elle la femme éclatante, flamboyante et pleine d’esprit, qu’il aurait souhaité pour lui et pour le trône. Cela ne lui empêche pas de faire six enfants à son épouse. Mais en réalité, Louis XIV est triste. Cette épouse, il le sait, ne le comblera jamais, d’aucune façon. Alors, au désespoir de sa mère, pieuse et catholique, il retrouve le goût de ce qu’il aime : les femmes, les fêtes, la danse, la chasse, les divertissements. Parmi les plus connues : Henriette d’Angleterre, sa belle-sœur, et Mademoiselle de Lavallière, une dame de compagnie.

Mais comment l'homme le plus puissant du royaume finit-il par ne se focaliser plus que sur une femme, Françoise de Rochechouart de Mortemart, dite Madame de Montespan ? Pourquoi l'extrême passion qu'ils entretiennent finit-elle par se briser ? Dans ce podcast, L'Heure H vous raconte la romance entre Louis XIV et Madame de Montespan, de la passion à la désillusion.