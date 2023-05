Comment lutter naturellement contre le cholestérol et prendre soin de ses artères ?

Les maladies cardiovasculaires sont l’une des causes principales de mortalité en Belgique, et le cholestérol est l’un des facteurs de risque modifiables sur lesquels nous pouvons agir. Notre mode de vie joue un rôle non négligeable dans sa régulation. Il est donc possible de mieux le réguler grâce à l’alimentation. Plus d’explications avec Ellen Desmecht, herboriste à l’herboristerie Desmecht à Bruxelles.