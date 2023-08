Comment lutter contre le sexisme dès la primaire ?

Des propos qui ne provoquent pas beaucoup de réactions contraires. "Plusieurs garçons trouvaient ce discours très sensé. Le même garçon a continué et s’est insurgé que les femmes manifestent ‘les seins à l’air’ et puis s’étonnent qu’on les traite de ‘pute’. Quant aux filles de la classe, je les ai vues s’enfoncer de plus en plus dans leur chaise. L’une d’entre elles a bien tenté de répondre quelque chose mais un autre garçon l’a tout de suite rabrouée en parlant de son physique, en lui disant qu’elle s’habillait en montrant ses formes alors qu’elle n’en avait pas… C’était une réponse très désobligeante chez un si jeune garçon."

Je me suis retrouvée embarquée malgré moi dans une discussion très compliquée lors de laquelle un groupe de garçons m’a expliqué qu’il était normal que les femmes restent à la maison et fassent le ménage

Pour la professeure, l’âge des enfants entre en ligne de compte. "Il y a parfois des remarques sexistes lors de cours EVRAS dans les classes de troisième et quatrième primaire mais ce sont plutôt des choses comme ‘les filles sont plus faibles et sensibles que les garçons’. Il y a moyen de discuter et même si on n’est pas d’accord à la fin, la petite graine est plantée au moins. Chez les plus âgés, il est beaucoup plus difficile d’argumenter, ils sont complètement bornés. On a l’impression d’être face à un mur. Chez les plus jeunes, je constate que les filles osent encore rétorquer quelque chose, elles disent qu’elles aiment les dinosaures ou le foot ! Plus elles avancent en âge, plus elles entrent dans un rapport de séduction avec les garçons, elles cherchent à leur plaire. Cela change complètement la manière dont elles se voient elles-mêmes et la façon dont elles se comportent entre filles. On voit de graves disputes entre elles pour un garçon. Certaines vont même jusqu’à adhérer au modèle patriarcal", précise Juliette Braun.

Et ce phénomène ne semble pas être circonscrit à une seule école. Noémie Kayaert est chargée de mission et responsable des formations au sein de l’asbl féministe Le Monde selon les femmes. Depuis plusieurs années, cette association donne des animations EVRAS dans les écoles et est labélisée EVRAS jeunesse. Dans les écoles primaires, l’asbl propose deux modules : un sur la déconstruction des stéréotypes de genre et un autre sur le consentement.

"Nous sommes régulièrement confrontées à ce type d’attitude : des groupes de garçons prennent toute la place dans la classe lorsque l’on parle de ces sujets. C’est vraiment difficile à canaliser en tant qu’animatrice, d’autant plus que l’on vient pour quelques heures, nous ne pouvons pas travailler sur le long terme. Ce qui nous semble nouveau, c’est qu’ils font référence à des influenceurs, tels que Andrew Tate. Nous constatons également que certains tiennent des propos faisant l’apologie des violences faites aux femmes de façon beaucoup plus décomplexée. C’est un phénomène évident de backlash qui fait suite au mouvement Me Too. Ce qui est inquiétant, c’est qu’ils sont extrêmement jeunes. Comme ils ont accès à ce contenu qui démolit les féministes, nous, en tant que féministes, n’avons plus beaucoup de valeurs à leurs yeux…", analyse-t-elle.