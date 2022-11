Comment lutter contre le harcèlement de rue ?

En lisant le rapport de Plan International Belgique, on se rend compte que le harcèlement sexuel impacte fondamentalement la liberté de mouvement de 50% des filles. "En réalité, on est même au-delà de ça", nous dit Catherine Péters. "Quand on sort de chez soi en tant que femme, on a des réflexes : on garde ses clés en main, on choisit des rues bien éclairées, on fait semblant d’être au téléphone… Ces gestes sont tellement ancrés dans les habitudes des femmes, que beaucoup ne s’en rendent même plus compte. La vulnérabilité féminine est présentée comme une évidence dans la société. Lorsqu’elles sont dans l’espace public, les filles et les femmes se doivent de faire attention. Ça ne devrait pas être le cas. Il faut donc déconstruire les clichés."

"En plus de ça", ajoute Catherine Péters, "seuls 6% des victimes osent porter plainte à la police. Pourtant, il faut savoir qu’appeler la police est le premier réflexe à avoir en cas de harcèlement de rue. Par contre, c’est vrai qu’il faut continuer à sensibiliser et à former les forces de l’ordre. Les connaissances des policiers au sujet du harcèlement de rue ne sont pas encore suffisantes, et du coup, leurs attitudes ne répondent pas toujours aux attentes des victimes," souligne la coordinatrice, avant de rajouter qu' "alors oui, des outils comme les applications mobiles peuvent servir de 'sparadraps' en attendant que les choses bougent, parce que ça peut rassurer certaines personnes, mais personnellement je crois plutôt dans les initiatives qui prônent la conscientisation."