Comment lutter contre la douleur sans antalgique ?

Avec le stress et nos modes de vie toujours plus rapides, on a tendance à oublier l’essentiel : respirer. Quand on ressent une douleur, le corps a tendance à se crisper et la respiration se saccade et s’accélère. Cela peut accentuer la fatigue, provoquer un engourdissement, des tensions musculaires et augmenter le rythme cardiaque.

"La respiration abdominale (par le ventre) permet de ramener la respiration à un rythme normal et aide à diminuer ces sensations désagréables", explique le Regroupement des forces pour gérer la douleur chronique sur son site internet.

Pour la pratiquer, gardez le dos droit et détendez-vous. Placez une main sur votre ventre et l’autre sur la poitrine afin de sentir la respiration. Inspirez par le nez longuement, tout en gonflant le ventre, puis expirez en rentrant le ventre. Répétez cette action pendant 5 à 10 minutes.