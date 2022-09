Comment lutter contre la chute de cheveux en automne ? Conseils et astuces

En automne, nous perdons plus de cheveux que d’habitude. Durant l’année, nous perdons en moyenne 100 cheveux chaque jour mais en automne, cette chute est plus intense et se constate sur notre brosse à cheveux. Le cycle de vie d’un cheveu passe par plusieurs phases :

D’abord, le cheveu naît sous la peau du cuir chevelu dans un follicule pileux et croît lentement (entre 0,7 et 2 cm par mois. C’est la phase dite anagène). Cette phase dure entre 2 et 5 ans.

Ensuite, la croissance du cheveu s’arrête pendant 15 à 20 jours, sa racine remonte vers l’épiderme, le cheveu est toujours attaché à son follicule pileux (c’est la phase dite catagène).

Vient alors la phase appelée télogène qui correspond à la période où le cheveu est en mode repos. Le cheveu se détache de son follicule pileux et un nouveau cheveu commence à pousser sous la peau.

Enfin, vient la chute du cheveu.

Durant notre vie, les follicules pileux effectuent en moyenne 25 cycles jusqu’à épuisement. En automne, les phases télogènes (celles où la croissance du cheveu s’arrête) sont plus fréquentes. Et il y a une raison à cela. En été, notre cuir chevelu est davantage exposé à la lumière du soleil. Celle-ci stimule nos glandes surrénales qui produisent des hormones qui régissent la croissance des cheveux. La croissance s’accélère et environ trois à quatre mois plus tard, à l’automne donc, ces cheveux tombent.