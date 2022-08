Comment lutter contre l'insomnie grâce à cette astuce TikTok.

TikTok est toujours l'endroit parfait pour faire le plein d'astuces, des plus farfelues aux plus sérieuses. La dernière en date, délivrée par un professionnel de santé, vous aidera à vous endormir plus facilement et vous permettra (surtout) de comprendre pourquoi il est important de (re)donner au lit sa fonction première : un lieu de repos pour favoriser l'endormissement.