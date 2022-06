Comment lire le bulletin de son enfant ?

Il existe de multiples formes d’intelligences. Lire le bulletin comme le font trop souvent les parents, à savoir comme une forme de baromètre de l’intelligence, demanderait qu’il ait un spectre plus étendu et qu’il évalue les compétences telles qu’elles se construisent dans tous les domaines.

Le jeune enfant ne comprend pas encore ce qu’il y a sur son bulletin, mais il comprend très vite la tête que fait son parent. Sa mine déconfite donne à penser à l’enfant qu’il n’est pas suffisamment intelligent pour réussir ses études. "C’est catastrophique et c’est surtout très mal comprendre ce à quoi peuvent servir les évaluations", souligne Bruno Humbeeck.

On peut toujours retourner ce qui est perçu comme des défauts comme étant le début de nouvelles qualités. C’est ça qu’on doit pouvoir faire quand on lit un bulletin avec son enfant. Et on ne doit pas le lire devant lui, face à lui, mais on doit le lire avec lui.

"On va apprendre à vérifier les domaines dans lesquels tu as besoin d’être soutenu et ceux dans lesquels tu fais ton chemin tranquillement tout seul" poursuit le psychopédagogue. Cela sert à ça un bulletin, c’est juste quelque chose de l’ordre de la fiche de route, qui permet d’orienter vers telle ou telle forme d’accompagnement."

Le gros problème, c’est que les parents se focalisent sur les notes en maths ou en français comme étant les notes qui vont qualifier l’intelligence de leur enfant.