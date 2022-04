Comment les vaccins contre la Covid-19 ont-ils été développés en un temps record ?

Même si tous n’ont pas fait les mêmes choix technologiques, les chercheurs ont fabriqué des vaccins contre la Covid-19 qui devaient au plus vite être testés, d’abord sur l’animal, puis sur l’homme.

Vous allez découvrir dans ce documentaire pédagogique qu’une fois arrivé à ces différentes phases d’essais, la vitesse de croisière s’est quelque peu ralentie. Les protocoles de tests pour la validation de mise sur le marché des vaccins doivent être respectés, et ce malgré des obtentions d’autorisations beaucoup plus rapides que d’habitude. Des milliers de volontaires sont recrutés le plus rapidement possible. Il n’est pas question ici d’étaler les phases de tests sur une dizaine d’années comme pour les autres vaccins, mais plutôt de les compresser et de les faire avancer presque en parallèle. Il y a urgence.

Vous allez aussi appendre comment les scientifiques s’y sont pris, avec bonheur et malheur, pour accélérer la cadence, en devant faire face aussi aux pressions politiques de nombreux pays. Et bien entendu, ils ont aussi dû faire face à une certaine impatience d’une très grande partie de la population mondiale pressée de ne plus subir de multiples restrictions sanitaires et d’enfin voir le bout du tunnel.