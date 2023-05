Comment les ultra-riches influencent-ils la politique climatique ? En mettant "l’accent sur l’urgence d’agir"

Selon un rapport d’Oxfam qui a analysé les données sur 25 ans, les 1% les plus fortunés polluent deux fois plus que la moitié la plus pauvre de l’humanité. Alors que la Terre a de la fièvre et que nous sommes tous invités à changer nos comportements, l’essayiste et chercheur Edouard Morena s’intéresse au rôle que jouent les plus fortunés dans un monde en surchauffe. Il était l’invité de Dans quel monde on vit.

Températures records, canicule printanière, terres asséchées, des packs d’eau distribuées dans les Pyrénées orientales en France… C’est devenu une évidence pour tout le monde, la Terre a de la fièvre. Comment les ultra-riches capitalisent-ils sur la crise climatique ? Comment influencent-ils les décisions ? Voilà quelques-unes des questions qu’Édouard Morena, Maître de conférences en science politique au University of London Institute in Paris, explore dans son livre Fin du monde et petits fours. Les ultra-riches face à la crise climatique.