Comment les trottinettes interdites à Paris vont-elles être recyclées ?

Depuis le 1er septembre 2023, plus aucune trottinette électrique en libre-service n'est autorisée à circuler dans les rues de Paris. La majorité des 15.000 machines anciennement déployées dans la capitale seront recyclées et dispatchées dans toute la France et l'Europe.

Dott, Lime et Tier s'engagent en effet à recycler leur machine, dans le but d'augmenter leur durée de vie, sauf accident ou actes de vandalisme, et de faire baisser leurs émissions globales en CO2.