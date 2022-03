Comment les réseaux sociaux ont libéré Britney Spears ?

Si aujourd’hui Britney Spears est libérée de l’emprise de son père, c’est grâce aux réseaux sociaux. Pendant des années, ses fans se sont mobilisés pour faire connaître cette situation, jugée injuste. Jusqu’à lire parfois des appels à l’aide cachés. Comment sa communauté a utilisé TikTok et Twitter pour la sauver ? L’Internet Show vous explique.

Son crâne rasé est resté gravé dans les mémoires. Le 16 février 2007, Britney Spears débute, sous les flashs des paparazzis, une année jalonnée de séjours en maisons de repos et de passages devant les tribunaux, qui aboutira notamment à la perte de la garde de ses deux enfants.

En 2008, Britney Spears est alors placée sous la tutelle de son père, Jamie Spears, chargé de veiller aux bonnes fréquentations et aux choix de carrière de sa fille. Mais rapidement, la chanteuse affirme être complètement sous l’emprise de celui-ci. Ses fans s’en aperçoivent et s’inquiètent pour elle, lui demandant plus ou moins discrètement si elle a besoin d’aide.

C’est le 20 février 2009 que le hashtag #FreeBritney apparaît alors pour la première fois. Ce jour-là, il relaie la transcription de notes audio attribuées à la star, où elle affirme que son père l’aurait menacé de ne plus voir ses enfants si elle n’acceptait pas la mise sous tutelle. Le mot d’ordre commence son cheminement sur les réseaux sociaux et la communauté n’a alors plus qu’une idée en tête : libérer la star de cette injuste tutelle.

Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard, après treize ans de mise sous tutelle forcée de son père, que Britney a vu les choses bouger en sa faveur, en 2021. Une évolution de la situation principalement enclenchée par les fans de la chanteuse envers qui elle ne manquera pas de montrer sa reconnaissance sur Twitter : «Grâce à vous tous et à votre résilience constante pour me libérer de ma mise sous tutelle».

