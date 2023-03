Comment les plus de 60 ans imaginent-ils leur avenir ? Quelle image se font-ils des maisons de repos dans notre pays ?

De cette étude commandée à la société Indiville, il ressort que le regard sur le vieillissement est un peu plus négatif qu’en 2017.

En effet, en 2017, 32% de la population belge de plus de 60 ans posait un regard (très) négatif sur le vieillissement. En 2020, ce chiffre passait à 32% et dans l’étude de 2022, on atteint les 41%. Ce dernier pourcentage est encore plus élevé parmi les non-Belges et les personnes qui présentent un risque élevé de problème de santé. La vision est plus souvent positive lorsqu’il y a un sentiment de soutien social, y compris parmi les plus de 75 ans.

En ce qui concerne la préparation de l’avenir, plus le niveau de formation est faible, moins on pense (concrètement) au second projet de vie. De 60 à 79 ans, 55% des répondants se préparent déjà d’une manière ou l’autre à leur second projet de vie.

Entre 75 et 79 ans, les préparatifs deviennent un peu plus concrets.

À partir de 80 ans, 70% des répondants se préparent et près d’un tiers ont déjà pris des mesures concrètes.

Et toujours concernant la préparation du second projet de vie, l’étude démontre qu’il n’y a pas de différence en fonction de l’origine du répondant.